Kanye West e Bianca Censori são legalmente casados

ADepois de meses de incerteza, parece Kanye West e Bianca Censori são de fato casadas legalmente.

Os dois se casaram em 20 de dezembro de 2022, apenas um mês após a finalização de seu divórcio de Kim Kardashian.

O Daily Mail relata que o casal fez isso usando uma “licença de casamento confidencial”, acrescentando que se casaram em Palo Alto, Califórnia.

Segundo informações, está registrado em nome de Censori com seu nome completo, enquanto West usou Ye depois de mudar legalmente seu nome para aquele em outubro de 2021.

“Ye é um megastar há duas décadas e continua contando, e seu primeiro casamento foi com alguém que vive quase o tempo todo na frente das câmeras”, disse uma fonte ao canal.

“Bianca e Ye têm uma vibração totalmente diferente. Eles são muito reservados, muito afetuosos e totalmente dedicados um ao outro. Acho que os dois gostam de reservar um tempo só para eles.

“Eles estão apaixonados um pelo outro.”

Bianca Censori anda pelas ruas de Florença com roupas ‘inapropriadas’

O relacionamento de West e Censori

Não se sabe quando West e Censori começaram a namorar, embora ela tenha ingressado na organização Yeezy em novembro de 2020.

Dois anos depois, ele lançou uma música intitulada ‘Censori Overload’ em referência a ela.

Embora começassem a circular relatos de que o casal havia se casado em janeiro, acreditava-se que a cerimônia não era legal, pois eles não haviam solicitado a licença.

O casal aparentemente mora na Europa nos últimos meses, ganhando as manchetes com looks picantes.

Alguns alegaram que a aparência é prova de OesteSobre o controle de ela sobre ela, outros disseram à Page Six que os dois são muito colaborativos.

“[Bianca] tem muito a dizer sobre o que ela quer vestir. Tudo o que Bianca está vestindo é realmente fruto do cérebro dela e de Ye”, disse Mowalola Ogunlesio designer londrino que West contratou para liderar a colaboração Yeezy Gap.

“Eles querem mostrar às pessoas que você pode fazer isso sozinho. É algo que pode ser alcançado – meia-calça.”