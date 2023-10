Kanye West irrita veteranos de guerra italianos por comentários anteriores de Hitler

Kanye West está supostamente irritando o povo da Itália novamente… e desta vez são veteranos de guerra locais irritados com seus comentários anteriores comemorando Hitler e os nazistas.

Aqui está o problema… o rapper está supostamente em negociações secretas para realizar um show para construir um grande palco para eventos na RCF Arena, na cidade de Reggio Emilia, de acordo com o Correio diário .

Embora nenhum plano tenha sido definido, correu a cidade a notícia de que 80.000 fãs estão planejando aparecer no possível show de Kanye, enfurecendo alguns dos veteranos de guerra italianos que lutaram contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, disseram fontes ao The Mail.

Os veterinários estão ressentidos com Comentários de Kanye no ano passado, elogiando Hitler e os nazistas. Você deve se lembrar… Kanye sentou-se para uma entrevista com um louco por conspiração Alex Jones em seu programa, “Infowars”, e fez alguns comentários de cair o queixo.