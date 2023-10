Kardashians e Logan Paul Quiroprático atrás das grades por esquema de fraude com estrelas da NBA

Dr. Patrick Khaziran é famoso por aparecer em “The Kardashians” e trabalhar com grandes nomes como Jamie Foxx dar Diddy … mas ele foi preso por seu papel em um esquema de fraude com ex-jogadores da NBA e agora está preso na USP Lompoc, na Califórnia.

Conhecido como “Dr. Pat” pelos Kardashians, ele apareceu no último episódio da famosa série Hulu da família … recebendo muitos elogios de Khloé que está tentando vendê-lo como resposta para Scott Disick está com problemas persistentes nas costas devido a um acidente de carro em 2022.

No episódio, Scott e Khloe pagam ao Dr. Faça uma visita em seu consultório de quiropraxia em Los Angeles… que os promotores alegaram estar no centro de um esquema para fraudar o plano de saúde da NBA em milhões.

O FBI diz que o Dr. Pat fez parte do esquema de fraude pelo menos de 2016 a 2019 … durante o qual os federais dizem que ele custou ao plano de saúde da NBA US$ 1,3 milhão em perdas, embolsando US$ 439 mil para si mesmo e dividindo o resto do dinheiro com ex-jogadores da NBA.