Kashmir Hill, do NYT, afirma que o reconhecimento facial, a IA acabará com a privacidade se permitirmos

Combinar o reconhecimento facial com a IA é um sonho que se torna realidade para as autoridades, mas também pode ser um pesadelo para a privacidade como a conhecemos – e é por isso que um autor diz que talvez seja hora de pisar no freio da tecnologia.

Colina da Caxemiraum repórter de tecnologia do New York Times, juntou-se a nós na quinta-feira no “TMZ Live” para nos contar sobre os bancos de dados de reconhecimento facial escondidos nas sombras, como a tecnologia funciona e quais são suas implicações para o futuro.

O Google e o Facebook desenvolveram a tecnologia de reconhecimento facial pela primeira vez no início de 2017, mas os principais participantes do Vale do Silício não ousaram divulgá-la ao público… embora a Caxemira diga que outra empresa, a Clearview AI, pegou o bastão e ultrapassou os limites.

Kashmir escreveu um livro sobre o assunto, “Your Face Belongs to Us: A Secretive Startup’s Quest”, e ela diz que o banco de dados da Clearview AI vasculhou a Internet em busca de fotos de rostos humanos – sem consentimento – acumulando 30 bilhões de imagens e aumentando. Esses números tornam provável que seu rosto já esteja no banco de dados.

Existem alguns usos práticos e bons no momento – a tecnologia está sendo usada para solucionar crimes e foi recentemente usada para identificar pessoas que invadiram o Capitólio durante o Janeiro. 6 insurreição.

No entanto, a Caxemira pinta o quadro de um futuro distópico onde a tecnologia retira completamente a privacidade de todos… o que, por exemplo, poderia resultar em algumas idas embaraçosas à farmácia.