Clippers de Los Angeles estrela Kawhi Leonard conversou com a mídia após o treino de sábado e revelou que não está “com pressa” para assinar uma prorrogação de contrato com a franquia antes do prazo final de junho.

Leonard, 32 anos, está entrando em sua quinta temporada no Clippers e disputou apenas 161 jogos. Questionado sobre possíveis negociações de prorrogação de contrato, ele ressaltou que o relacionamento com o front office é “bom”.

O técnico do Clippers, Tyronn Lue, sobre a contratação de Westbrook: Queremos que Russ seja RussLAPRESSE

“Estamos bem. Vim aqui em 19 para ser um Clipper”, disse Leonard. “Eu e a recepção somos bons.”

A pergunta seguinte pressionou Leonard sobre a possibilidade de assinar uma prorrogação antes do prazo final de junho, à qual ele respondeu dizendo que ambas as partes estão praticando a paciência.

“Quero dizer, sim, com certeza”, disse Leonard. “Não foi nada que corremos do lado deles ou do meu lado.”

Kawhi Leonard poderia ser um agente livre

Leonard assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 176,3 milhões com o Clippers em 2021 e pode se tornar um agente livre irrestrito após a próxima temporada.

Ele e a franquia ainda têm mais de meio ano para decidir o que é melhor para ambos os lados, especialmente considerando Paulo Jorge enfrentará a mesma decisão difícil uma temporada depois.

O Clippers teve um recorde de 11-22 na temporada regular e nos playoffs sem Leonard na temporada passada. Sua saúde será um grande fator determinante para o futuro.

Leonard estará se vestindo ao lado de George, Russell Westbrook e possivelmente James Hardenque continua procurando uma saída Filadélfia 76ers.