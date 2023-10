Keefe D zombou da aplicação da lei antes da prisão pelo assassinato de Tupac Shakur

Keefe D.o suspeito do assassinato do icônico rapper Tupac Shakur, que foi preso em Sexta-feirasupostamente zombou dos policiaist antes que a justiça o alcançasse.

Tupac Shakur assassinato, ocorrido durante um tiroteio em Las Vegas sobre 7 de setembro de 1996permaneceu sem solução durante anos, frustrando aqueles que buscavam justiça para o querido artista.

Por que Jada Pinkett Smith ainda está com raiva de Tupac?Parker Johnson

Depois que sua prisão foi tornada pública, o Sol dos EUA relatou que Keefe D era conhecido por “rir” dos policiais e “zombar da aplicação da lei por vários anos”

Keffe D: A polícia não vai fazer nada

O gangster auto-descritoque fez parte do investigação desde o início admitiu publicamente ter fornecido a arma que foi usada no tiroteio.

De acordo com Sol dos EUA, Keefe era conhecido por se gabar de seu papel no assassinato e diria “A polícia não vai fazer nada” em relação à sua prisão.

A fonte passou a detalhar como Keefe se gabaria dos acontecimentos e de saber segredos sobre Tupac ditado “Keefe zombou abertamente da perspectiva de justiça por muitos anos, quando sentiu que a polícia nunca iria tomar medidas contra ele, duas décadas após o assassinato, ele quase entrou em hiperatividade falando e se gabando de seu papel na morte… Ele tinha estar em festas e eventos e aproveitar os holofotes sendo considerado o homem que conhecia os segredos de como Tupac faleceu.”

A vida de Keefe D cheia de crimes

Originário de CBoston, Los AngelesKeefe era o líder do Crips Compton do lado sul gangue, e em 2019 ele lançou um livro de memórias revelador intitulado “Lenda da Rua Compton” onde ele detalhou sua ascensão no hierarquia de gangues e envolvimento em um império multimilionário das drogas.

Ele também teria tentado organizar passeios pelo Tira de Las Vegas como motorista de limusine, revivendo a noite de Tupac tiroteio fatal para seus passageiros.

No entanto, sua incansável ostentação e zombaria da aplicação da lei finalmente o alcançaram.

Keefe D’s a vida pessoal há muito está envolta em mistério e intriga. Sua filiação ao Crips Compton do lado sul e ele empresas criminosas foram fundamentais em sua vida por muitos anos.

O lançamento de seu livro de memórias lançou luz sobre sua jornada no mundo das gangues e do narcotráfico, detalhando sua ascensão à posição de um “chamador de tiro” e o vasto império das drogas que ele administrava.

Keefe D. deverá comparecer ao tribunal nos próximos dias, enfrentando acusações relacionadas ao seu suposto envolvimento no trágico assassinato de Tupac Shakur que abalou a indústria musical.