Keith Sweat elogia as contribuições de Drake para o R&B e diz que os críticos o odiavam da mesma maneira

Keith Suor estava cantando para fãs mulheres sem sutiãs antes Drake até nasceu, mas a lenda do R&B acha que o Sr. OVO agora está usando a coroa do R&B!!!

Conversamos com o Sr. Make It Last Forever no LAX esta semana e ele deu adereços onde eram devidos, ungindo Drizzy… que infamemente se autodenominou o “Keith Sweat de pele clara” em 2013!!!

Drake acabei de entregar seu novo álbum de 23 faixas “For All The Dogs” com uma grande variedade de faixas de R&B e cantos … como ouvido em seu hit número 1 “Slime You Out” com SZA.