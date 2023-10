Kelce estaria namorando Taylor Swift por causa da atenção da mídia, diz Aaron Rodgers

Aaron Rodgers estaria convencido de que Travis Kelce só está namorando Taylor Siwft como um golpe publicitário. O Jatos de Nova York o quarterback estaria considerando “expor” o Chefes de Kansas City final apertado.

“Aaron está convencido de que Travis está namorando Taylor apenas pela influência e está ameaçando expô-lo por isso”, disse um fonte perto do quarterback disse ao Inquiridor Nacional.

De acordo com o informante, Rodgersque está se recuperando de um Lesão do tendão de Aquiles“até começou um pool de apostas para ver quem consegue adivinhar quando eles vão terminar.”

Como resultado de seu relacionamento com Rápidovendas de Kelce camisetas dispararam 400%, e os “Swifties” estão acumulando ingressos para Cidade de Kansas jogos, na esperança de ver seu ídolo nas caixas.

O ciúme de Rodgers

Segundo fontes, Rodgers está “queimando de ciúme por quanta atenção Travis está ficando, e é muito pior porque Aarão está lesionado.”

Rumores sobre o romance entre Siwft e Kelce começou há algumas semanas. O relacionamento foi confirmado e ganhou destaque quando Taylor esteve presente no Chefes caixa em dois jogos consecutivos na companhia de Travis’ mãe.

No entanto, este parece ser apenas mais um capítulo na rivalidade entre os dois jogadores. Recentemente, Rodgers chamado Kelce “Sr. Pfizer” por ter aparecido num comercial da farmacêutica promovendo a vacinação contra a gripe e COVID 19.

Travis lidou com a provocação com humor, afirmando: “Achei muito bom. Quer dizer, com o bigode agora, pareço um cara chamado Sr.Pfizer.”

Mas ele também devolveu o golpe dizendo: “Quem diria que eu entraria na guerra da Vaxx com Aaron Rodgers, homem? Sr. Pfizer contra a família Johnson & Johnson ali, cara”, isso é sobre Rodgers trabalhar com Woody Johnsonherdeiro da multinacional Johnson & Johnson.

Lesão de Aaron Rodgers

O quarterback está afastado dos gramados desde o NFL Jogo da semana 1 contra o Notas de búfalolutando para se recuperar o mais rápido possível.

“Ele está em uma missão. Não deixo nada de lado. Ouvi dizer que ele está absolutamente dominando a reabilitação e realmente quer voltar este ano”, disse de Nova York treinador principal Roberto Saleh.

Embora a equipe médica da equipe tenha especulado que a lesão terminaria Rodgers temporada, o jogador vem fazendo grandes progressos, por isso se pensa que ele poderá retornar esta estação.