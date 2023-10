Kendall Jenner e Bad Bunny tomam café da manhã aconchegante após doces ou travessuras em Beverly Hills

Kendall Jenner e Bad Bunny foram vistos tomando café da manhã em Beverly Hills depois que ela organizou uma das melhores festas de Halloween do ano, com uma tonelada de A-Listers.

Jenner e Benito foram vistos juntos aconchegando-se comendo panquecas e ovos no canto, segundo pessoas que estavam no local.

Kendall Jenner e Bad Bunny são vistos tomando café da manhã depois de festa

Eles eram amboschegando ao ouvido um do outro muitas vezes enquanto se divertiam juntos, demonstrando carinho e gentileza, isso até que uma fã se aproximou de Kendall para tirar uma foto, porém, foi recusada pela socialite enquanto tomavam café da manhã.

Kendall deu uma festa no Castelo Marmota e foi o hit da noite, alguns que estavam lá foram Justin e Hailey Bieber, Billie EilishAshley Benson, Paris Jackson, namorada de Al Pacino, Noor Alfallah, Paul Wesley, Casey Affleck, Glen Powell, Chord Overstreet, Darren Criss e Jodie Turner-Smith e claro Coelho Mau.

Embora Coelho Mau não usava fantasia, Kendall se vestiu de Marilyn Monroe enquanto usava um vestido preto e branco perfeitamente ajustado, citando sua postagem no Instagram “Feliz aniversário, senhor presidente.”

Benito e Kendall saíram do hotel perto das 2 da manhã. no mesmo carro depois de festejar como estrelas do rock, no entanto, eles não fazem de seu relacionamento parte de seu feed de mídia social.

Não há fotos um do outro em suas postagens nem nada e eles não foram’Oficial do Instagram’ ainda.