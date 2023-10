Kendall Jenner e Bad Bunny tornam-se oficiais do Instagram com fotos da campanha da Gucci

Bem, sabíamos que eles eram uma coisa, mas Kendall Jenner dar Coelho Mau queriam mais, então eles tornaram seu relacionamento oficial no Instagram.

KJ e BB são os rostos da nova campanha da Gucci – Gucci Valigeria, e ambos postaram as fotos no Insta, e essas fotos dizem tudo.

O relacionamento deles está quente e pesado há meses. Nós os vimos pela primeira vez em um encontro duplo em fevereiro com Justino dar Hailey Bieber. Kendall estava na frente e no centro quando Bad Bunny foi a atração principal do Coachella.