Kendall Jenner se torna o amuleto da sorte de Bad Bunny em Miami ao ganhar 7 Billboard Latin Awards

Kendall Jenner e Coelho Mau são oficialmente um casal e uma prova disso foi como Kendall Jenner voou para Miami para mostrar apoio ao artista porto-riquenho depois que ele ganhou um total de 7 Billboard Latin Awards.

Enquanto muitos esperavam que o ‘Titi Me Pregunt’ chegasse em alta costura junto com os mais novos do Kardashian-Jenner clã, os dois apareceram com roupas casuais, Bad Bunny usava um boné marrom virado para trás, camiseta branca, calça marrom e uma bandana no pescoço, enquanto Jenner compareceu à premiação vestindo jeans branco, regata cinza e Adidas branco.

Enquanto as câmeras apontavam para Kendall Jenner, ela eventualmente quis desviar a atenção dela, cobrindo-a parte superior do corpo com uma jaqueta simples.

O artista de ‘Safarera’ levou para casa sete Billboard Latin Music Awards, incluindo ‘Artista do Ano’, ‘Tour do Ano’, ‘Canção do Ano em Vendas’, ‘Artista de Ritmo Latino do Ano’, e outros.

O primeiro relacionamento de Bad Bunny em destaque

Em entrevista com Feira da Vaidade, Bad Bunny lançou alguma luz sobre como é estar namorando Jenner e a constante especulação da mídia que vem com isso.

“Todo mundo é paparazzi agora. Qualquer um pega o celular e tira fotos e grava”, disse o porto-riquenho. As primeiras fotos da cantora com Kendall foram tiradas por fãs ao redor, o que o fez sentir que seu espaço pessoal estava sendo invadido.

O Kardashian-Jenner família é a mais popular nos Estados Unidos (e provavelmente em toda a América do Norte), então tudo o que fazem é de grande interesse público.