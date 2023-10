Ketchum Brasil ABRE VAGAS presenciais e HÍBRIDAS; Veja mais!

A Ketchum Brasil, empresa que está presente no mercado desde 1987 e dentre as dez maiores empresas de comunicação do país, está contratando novos colaboradores para preencher o seu quadro. Desse modo, antes de falar com mais ênfase, verifique quais são as vagas disponíveis:

Analista de Marketing de Influência – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Atendimento – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Atendimento – PR e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Atendimento – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Consumo – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Consultor (a) de Atendimento – Freelancer – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica;

Consultor (a) de Healthcare – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Executivo (a) de Atendimento – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Executivo (a) de Consumo – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Híbrido – Banco de Talentos.

Mais sobre a Ketchum

Sobre a Ketchum, podemos frisar que seu alcance global permite uma amplitude operacional, no Brasil e no mundo, com uma estrutura que atende as necessidades dos clientes para oferecer conhecimento local e soluções em comunicação.

Os trabalhos desenvolvidos pela agência atestam sua paixão e precisão, desde o planejamento estratégico, execução até a mensuração. As estratégias de relações públicas diferenciadas e eficazes levaram a agência a ocupar a posição de uma das 10 maiores agências de comunicação do Brasil, além da conquista de prêmios nacionais e internacionais.

Com uma posição consolidada no mercado de comunicação, a Ketchum é sinônimo de inovação, comprometimento e talento resultantes de uma equipe apaixonada e comprometida em superar as expectativas de seus clientes.

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



