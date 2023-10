Kevin Durant está ciente do que está em jogo em Phoenix

Taqui está a pressão de todos os ângulos para o Phoenix Suns na próxima temporada da NBA de 2023, com a equipe esperando um sério desafio pelo campeonato após um forte esforço de recrutamento na entressafra.

Tendo tido Devin Booker desde que o convocou para a franquia, o Suns fez um movimento de grande sucesso ao negociar por Kevin Durant dentro do prazo final do semestre passado, e desde então adicionou o craque estrela Bradley Beal à mistura num acordo com Washington.

O Suns ficou aquém em 2022, ao perder para o eventual campeão Denver Nuggets na semifinal da Conferência Oeste, mas o fracasso não será tolerado nesta temporada, dado o talento existente em Phoenix.

Isso não é novidade para Kevin Durantque está perfeitamente ciente do que o fracasso significaria este ano para os Suns.

“Obviamente, se não ganharmos um título, seremos atacados”, disse Durant ao SiriusXM.

“Mas para nós… individualmente, como jogadores, você está apenas procurando melhorar e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível.”

Frank Vogel é encarregado de treinar esta equipe de estrelas

Caindo Monty Williams como técnico foi uma decisão difícil para a franquia do Phoenix, especialmente depois que ele os levou a um recorde da franquia de 64 vitórias na temporada 2021/22, pela qual foi eleito o Treinador do Ano da NBA.

No entanto, suas falhas em 2022 não puderam ser ignoradas e os Suns optaram por seguir uma direção diferente.

Frank Vogel ganhou um campeonato como treinador do Los Angeles Lakerstornando-os uma das unidades ofensivas mais dominantes da liga naquele momento, fazendo um grande uso do LeBron James/Anthony Davidson parceria.

Vogel está sendo encarregado de realizar o mesmo tipo de trabalho em Phoenix. Espera-se que ele não apenas tire o melhor proveito Booker, Durant e Beal como indivíduos, mas também encontrar uma maneira de terem sucesso como uma unidade coesa.