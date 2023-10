Kevin Spacey faz discurso sobre cultura do cancelamento na Universidade de Oxford e é aplaudido de pé

ÓUm dos atores que foi ‘cancelado’ pela opinião pública e pela indústria cinematográfica foi Kevin Spacey.

O conhecido intérprete, vencedor de vários prémios ao longo da sua carreira profissional e artística, foi acusado de abuso e agressão sexual entre 2001 e 2013.

Várias pessoas o acusaram de abuso sexual, principalmente quando ele era diretor do prestigiado teatro londrino Old Vic, num total de nove acusações.

Quatro homens acusados Espacial destes crimes sexuais, que vieram à tona em 2017 com o movimento ‘Me Too’.

Outros na indústria cinematográfica, como HarveyWeinsteintambém foram acusados ​​​​de acusações de abuso sexual.

Tribunais consideraram Kevin Spacey ‘inocente’

Espacial negou as acusações e foi absolvido em um processo de 2022, sendo posteriormente absolvido novamente em um caso de 2023 em Londres. A decisão emocionou o ator, que não conteve as lágrimas no tribunal.

Agora, no que se acredita ser sua primeira aparição pública no Reino Unido, Spacey participou recentemente de um evento na Universidade de Oxford.

O evento foi organizado pelo jornalista, escritor e defensor da liberdade de expressão, Douglas Murray. De acordo com o Hollywood Reporter, Murray introduzido Espacial como “um dos grandes atores de sua geração e alguém que tenho orgulho de chamar de amigo”.

Kevin Spacey se declara inocente das acusações de agressão sexual no Reino Unido e deixa o tribunal

Seu discurso: Não podemos continuar assim

Quando Espacial subiu ao palco e apresentou uma cena de cinco minutos de ‘Timão de Atenas’, de Willian Shakespeare.

A peça acompanha a queda de um homem rico na Grécia, que esbanjou riquezas com seus companheiros parasitas.

No entanto, mais tarde ele é rejeitado por eles quando perde sua riqueza, denuncia a humanidade e depois vive isolado em uma caverna.

“Numa era de cancelamento e defenestração, às vezes esquecemos que não podemos continuar assim e que já estivemos aqui antes.

“Sabemos disso porque nossos melhores escritores e artistas abordaram essa questão em sua própria época”, disse o ator, que foi aplaudido de pé.