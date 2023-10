Khamzat Chimaev acredita que Kamaru Usman aceitou uma luta de última hora no UFC 294 ‘só para ganhar dinheiro’

Khamzat Chimaev dá as boas-vindas a todos os desafiantes que desejam ganhar um grande pagamento.

A retirada tardia de Paulo Costa resultou na entrada do ex-campeão meio-médio do UFC Kamaru Usman para enfrentar Chimaev na luta dos médios neste sábado no UFC 294, proporcionando aos fãs um confronto altamente aguardado em circunstâncias inesperadas. Para Chimaev, faz sentido que Usman corra o risco, pois acredita que o resto do elenco o vê como uma luta por dinheiro.

Chimaev detalhou esse ponto no media day do UFC 294 na quarta-feira, quando questionado se ele sabia que enfrentaria Usman algum dia.

“Se ele tiver o cinturão eu desceria, mas o cara não tem cinturão, por isso não quero descer [170], reduza o peso por nada”, disse Chimaev. “Se tiver ouro aí, claro, vou diminuir o peso, mas ele não aguentou o cinturão [back from Leon Edwards] então foi por isso que ele perguntou: ‘Quem é esse cara?’ Meu nome é Khamzat Chimaev. É por isso que você vem e luta comigo.”

“O cara vem só para ganhar dinheiro”, acrescentou Chimaev mais tarde. “É muito dinheiro investido nisso. Acho que ele ganha muito dinheiro quando alguém briga comigo. É dinheiro de diferentes níveis. É por isso que ele está aqui. Claro que ele vem para vencer, todo mundo vem para lutar para vencer, mas ele já tem desculpa e está sendo pago, então acho que é por isso que ele vem. Todo mundo aqui, muitos caras falam sobre ‘Minha história, esse cinturão, essa merda’, quando alguém gasta o dinheiro, milhões – um dia todo mundo vai esquecer disso, mas o cara vai ficar com o dinheiro dele família. É por isso que ele está aqui, eu acho.”

Houve muita desavença entre Chimaev e Costa para apimentar a luta, sem falar na possibilidade de uma disputa de título contra o recém-coroado campeão dos médios Sean Strickland. Com um nome condecorado como Usman entrando na briga, a disputa pelo título ainda pode estar em jogo e Chimaev admitiu que está ainda mais animado em enfrentar Usman do que Costa.

“Claro, porque desde o primeiro dia que cheguei ao UFC, todo mundo falou sobre Khamzat-Usman, Khamzat-Usman”, disse Chimaev. “Nossas habilidades de wrestling, nossa trocação, todas essas coisas. O Usman é um lutador como eu, mas é a versão antiga, eu sou novo, diferente. Assim como os iPhones foram lançados, como o iPhone 5, eu pensei, Pro, é diferente.”

Chimaev está invicto desde que se tornou profissional em 2018, incluindo a marca de 6-0 no UFC. Ele finalizou cinco de seus seis oponentes no UFC, vencendo sua luta mais recente em menos de meio round, quando finalizou Kevin Holland em uma luta peso-casado até 180 libras em setembro de 2022.

A inatividade aparentemente impediu Chimaev de disputar o título, uma oportunidade que ele está disposto a esperar o tempo que for necessário, não importa o que aconteça no sábado em Abu Dhabi.

“Não penso nessa luta agora, estou focado em Usman”, disse Chimaev quando questionado sobre desafiar Strickland. “Eles me prometeram, como eu disse, antes de Gilbert Burns, ‘Se você vencer esse cara, você vai lutar pelo título.’ De lá para cá, espere dois anos, agora luto de novo[noUFC279)masnãoconquisteiotítuloentãonãoseiNãoestouatrássódetítulovouatrásdetodasascabeçasnoUFCEsmaguealguémganhedinheirosejafelizSeeuacabarcomtodomundoparartodomundoelestêmquemedartodososcinturões”[atUFC279)butdidn’tgetthetitlesoIdon’tknowI’mnotafterjustatitleIgoafterallheadsintheUFCSmashsomebodymakemoneybehappyIfIfinisheveryonestopeveryonetheyhavetogivemeallthebelts”