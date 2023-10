Khamzat Chimaev atira de volta em Bo Nickal, diz que a frase de destaque é ‘grandes touros ***’

Khamzat Chimaev não está mordendo a ostentação de Bo Nickal.

O invicto Nickal recentemente criticou Chimaev, dizendo que estava “decepcionado” porque o UFC não o ofereceu como adversário substituto para Chimaev no UFC 294 neste sábado. Chimaev deveria originalmente lutar contra Paulo Costa, mas com a desistência de Costa devido a uma infecção, Chimaev agora luta contra o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman.

Nickal não teve falta de confiança desde sua estreia profissional no MMA, há apenas 16 meses, mas saindo de uma carreira condecorada no wrestling universitário, ele justificou o hype com várias performances espetaculares.

Chimaev foi questionado sobre a convocação de Nickal no media day do UFC 294 e “The Wolf” parece mais do que feliz em ver como seu wrestling se compararia em uma luta de MMA.

“Acho que esse cara é um grande touro”, disse Chimaev. “Eu não sei o que ele está dizendo. Ele não está lutando pelos pontos, cara. Aqui não jogamos luta livre.

“Eu não me importo se alguém me derrubar, eu vou subir e quebrar a cara dele. Não acho que esse cara vá até a jaula e me derrube. Não é luta livre. Não permanecemos como lutadores.”

O nome de Nickal foi mencionado depois que Chimaev foi questionado sobre o que ele achava da luta livre de Usman. Outro lutador com forte experiência no wrestling, Usman mostrou uma defesa de quedas de elite em sua carreira de 17 lutas no UFC, uma sequência que o levou a vencer suas primeiras 15 lutas pela promoção e reinar como campeão dos meio-médios de 2010-2022.

Chimaev evocou o nome do grande Khabib Nurmagomedov para explicar por que ele está confiante na luta agarrada no sábado.

“É luta livre americana, eu sou luta livre de montanha”, disse Chimaev. “É uma grande diferença. Na verdade, lembre-se do que Khabib fez com [Justin] Gaethje? Eu vi alguns vídeos de Gaethje e Usman lutando. Eles lutam, talvez 50-50, talvez Usman tenha se saído um pouco melhor. Aí Khabib mostra habilidades de wrestling, nossas habilidades, todo mundo sabe que sou quase o mesmo estilo de wrestling, eu e Khabib, e vai ser a mesma merda.”

Quando Chimaev entrar na jaula no UFC 294, será apenas sua terceira luta desde 2021. É um declínio acentuado na atividade de um lutador que estreou com três finalizações em um período de três meses em 2020. Um sério ataque de COVID- O número 19 colocou a carreira de Chimaev em risco há dois anos, mas desde então o lutador afirma que está pronto para competir.

Então, por que ele lutou tão raramente?

“Não sei, a mesma pergunta para vocês, para Dana White, para o UFC”, disse Chimaev. “Posso mostrar muitas mensagens para esses caras: ‘Dê-me uma luta. Dê-me uma luta. Eu quero lutar.

“Quero lutar contra os melhores e eles querem colocar alguém que tenha esse nome. Os caras que não são ninguém, muitos caras, jovens, caras novos [say], ‘Eu quero lutar contra Khamzat’, mas eles não fizeram nada para lutar comigo. Não é divertido assistir se vou esmagar alguém que ninguém conhece. Não vai render dinheiro para o UFC também, por isso acho que é a hora errada.”