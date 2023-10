Khloe Kardashian e Tristan Thompson morando juntos, ela fecha a porta para o romance

Khloe e Tristan aparecem no episódio de quinta-feira de “The Kardashians”, e essa cena não parece nada encenada, pelo menos quando se trata de sentimentos. Tristan está consertando sua casa desde que as enchentes no SoCal ocorreram em janeiro, e Khloe o deixou ficar com ela até que tudo estivesse resolvido, mas está claro que sua paciência está se esgotando.