Kim Kardashian apresenta sutiã SKIMS com bico embutido

Kim Kardashian e sua equipe de marketing SKIMS querem manter o ar condicionado funcionando o ano todo … fornecendo às mulheres um novo sutiã com mamilo embutido para manter as coisas alegres.

Kim acaba de apresentar seu sutiã SKIMS Ultimate Nipple com um vídeo de campanha super engraçado apresentando a própria magnata modelando o sutiã.

No vídeo, ela deixa algumas frases perfeitas, incluindo: “Então, não importa o quão quente esteja, você sempre parecerá com frio” e “Alguns dias são difíceis, mas esses mamilos são mais duros”.

E no verdadeiro estilo Kim… ela também posou para algumas fotos super quentes (ou frias).

Aliás, há também um elemento de caridade no novo lançamento, a SKIMS doará 10% das vendas do Ultimate Nipple Bra, como uma doação única, para 1% para o Planeta … uma rede de empresas e organizações ambientais que trabalham para apoiar as pessoas e o planeta.