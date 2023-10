Kim Kardashian conquistando o mundo dos negócios com a empresa de private equity SKKY Partners

Kim Kardashian, que recentemente foi nomeada uma das revista Fortune“100 mulheres mais poderosas” provou que sua perspicácia nos negócios é tão formidável quanto sua presença na mídia.

Kim Kardashian transformação de personalidade de reality show para magnata dos negócios é nada menos que notável.

Ela alcançou um marco importante ao transformar sua marca de shapewear, Skims, em uma empresa próspera. Empresa de US$ 4 bilhõessolidificando seu status como uma magnata genuína.

Mas Kardashian não se contenta em descansar sobre os louros; ela está de olho em uma nova fronteiracapital de risco e sua recém-criada empresa de private equity, Parceiros SKKY.

Kardashian quebra os moldes com SKKY

Em entrevista exclusiva com Revista fortunaKardashian compartilhou sua visão para Parceiros SKKY.

Ao contrário de muitas celebridades que se interessam por capital de risco simplesmente preenchendo cheques e aguardando devoluções, Kardashian está adotando uma abordagem prática. Ela está determinada a ser ativamente envolvido em todos os aspectos do processo de investimentode identificando empresas promissoras para orientando seus fundadores.

“Eu não estaria envolvido em nada se não fosse totalmente prático. Não há outra maneira.” ela disse à revista.

Parceiro de negócios de Kardashian, Jay Sammonsum veterano experiente com 16 anos no Carlyleuma importante empresa de private equity, descreveu sua colaboração como o culminar de anos de diálogo e enfatizou que Kardashian possui “capacidades que universalmente nenhum outro ser humano na Terra possui.”

O lançamento de Parceiros SKKY marca um afastamento significativo do tradicional modelo de investidor celebridade.

Em vez de apoiar passivamente startups, Kardashian tem como objetivo fornecer mentoria, orientação e apoio a empresas do portfólio como ela valoriza a autenticidade e incentiva os fundadores para encontrar seu próprio nicho.

Falando sobre o que a alimenta, Kim reconheceu ela é motivada pela forma como as pessoas a julgam mal, dizendo: “Talvez isso faça parte da minha motivação, sempre sentir que as pessoas me subestimaram; talvez seja isso que me faz continuar.”

Kim se ramificando para outras indústrias

SKKY começou a arrecadar fundos em Marchare está interessado em áreas nas quais Kardashian especializada, como moda e belezamas também está considerando outros setores como mídia, alimentos e bebidase hospitalidade.

Kim disse que está interessada em “autenticidade,” e não uma startup que se assemelhe às suas próprias marcas. “Não é como se eles fossem começar a trabalhar com meu fundo e, de repente, toda a marca deles fosse nude e bege, como uma empresa com a marca Kim.”

SKKY pretende fazer oito a 12 investimentos de controle ou minoritários ativos ao longo dos próximos cinco anosfocado no Mercado norte-americano para começar e, embora ainda não tenham feito o primeiro investimento, restringiram alguns clientes potenciais com o apoio de consultores seniores Kris Jenner e Angela Ahrendtsantigo CEO da Burberry e Executivo da Apple.

O compromisso de Kardashian com o jogo longo é evidente, pois ela enfatiza a importância de paciência e um mentalidade com visão de futuro.

Como Kim embarca neste novo capítulo com Parceiros SKKYsua mensagem é clara: ela está aqui para ficare sua ambição de deixar um legado duradouro é o que alimenta seu impulso.