Kim Kardashian contratou um homem para cuidar de seus filhos e teve medo de contar a Kanye West

Kim Kardashian está fazendo tudo o que pode para criar os filhos, eles são a parte mais importante da sua vida. Depois que ela se divorciou Kanye West, ela passou por diversos obstáculos que a obrigaram a procurar as melhores formas possíveis de dar aos seus filhos a educação de que necessitam. Para ela, ter uma figura masculina na vida de um menino é extremamente importante e atualmente seu filho Saint sente falta disso. Enquanto Kanye West é um pai ausente desfrutando de uma vida totalmente nova e de sua nova esposa, Santo e Chicago estão com a mãe e não estão gostando de como é ter uma figura paterna em suas vidas. Bem, isso mudou recentemente como Kim Kardashian encontrou uma solução que não envolve ela conseguir um novo parceiro romântico.

Saint, filho de Kim Kardashian, mostra o dedo médio para a imprensa

Kim Kardashian contrata muitos

O termo manny não é novo, é essencialmente um babá do sexo masculino que cuida de crianças e não está exclusivamente vinculado a cuidar de meninas ou meninos. Mas Kim Kardashian revelou recentemente que decidiu contratar esse homem para ter uma figura masculina adulta na vida de Saint e Chicago West. As mães solteiras que têm meninos lhe dirão como a disciplina pode ser difícil para elas no trabalho que um pai está mais preparado para fazer. Mas também, as meninas precisam dessa figura paterna em suas vidas e Kim Kardashian só está fazendo o que acha que é melhor para todos os seus filhos. Em um novo episódio de The Kardashians, Kim disse: “É muito difícil para mim ser muito rígido e disciplinar muito. Meus pais não eram nada rígidos e às vezes porque estou muito ocupado.”

Ela acrescentou: “Seria incrível se eu tivesse um parceiro que me desse uma chance, assumisse o controle e cuidasse disso, mas, você sabe, isso não pode acontecer assim. Eu realmente acho que minha casa e até mesmo nossa família são muito femininas. – dominado. Recentemente contratei um manny. Eu realmente queria um homem por perto que os pegasse e os levasse para praticar esportes, e eu estava morrendo de medo de contar isso ao pai deles. Quando ele estava deixando as crianças, Kanye se apresentou. Eles jogaram dois contra dois com Saint e ele. Ele tem sido tão legal com ele, tipo ‘Ei, se você vai ajudar a criar meu filho’ – porque ele entregou a bola para ele com muita facilidade ou algo assim – ele é tipo, ‘Não faça isso, peça a ele mesmo que faça isso. São algumas das regras que eu gostaria.’ E eu disse ‘Oh meu Deus, ok.'”