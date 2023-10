Kim Kardashian e Tom Brady se divertem sedutoramente durante a guerra de licitações por arte cara

De acordo com uma testemunha ocular … Kim e Tom apareceram para fazer uma oferta por uma pintura de George Condo na Reform Alliance Charity em Atlantic City, Nova Jersey, no sábado à noite.

Disseram-nos que Kim iniciou a licitação em US $ 500 mil e, em seguida, Tom fez uma oferta mais alta antes de entrarem em uma guerra total de licitações.

Durante as idas e vindas, as celebridades riram e se entreolharam, tornando tudo “super divertido e sedutor”, disse nossa fonte.

Quando a oferta atingiu US$ 2 milhões, os anfitriões do evento intervieram e decidiram que ambos receberiam sua própria pintura de George Condo.

Mas havia uma ressalva… Kim e Tom tiveram que pagar US$ 2 milhões cada um por suas telas, o que para eles é apenas um troco.

Enquanto isso, Jay-Z, Michael Rubin dar Moinho manso presidiu o Noite do Cassino da Reform Alliance, que tinha como objetivo “arrecadar fundos para transformar as leis de liberdade condicional e liberdade condicional”. Os ingressos para o evento de gala custaram a partir de US$ 500 mil.