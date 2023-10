Kim Kardashian usa um minúsculo biquíni Gucci enquanto tira selfies na cama

Kim Kardashian chamou a atenção depois de postar fotos em sua conta do Instagram que a mostram quase sem camisa.

A estrela dos Kardashians postou as fotos na segunda-feira. Neles, Kim é vista usando um minúsculo top de biquíni Gucci enquanto rola na cama.

Kim Kardashian promove sua nova bebida energética

Ela legendou as fotos da câmera, que estão propositalmente desfocadas, com: “É tudo Gucci”.

Além de borradas, as fotos de Kim em um biquíni minúsculo com joias foram tiradas dentro de um quarto escuro.

A blusa também apresentava logotipos da Gucci incrustados de joias, com Kim também vestindo um pijama com estampa Gucci. Ela também usava o cabelo preso em um rabo de cavalo trançado e penteado para trás, com a blusa do pijama pendurada nos ombros.

Em uma das fotos, Kim é vista olhando diretamente para a câmera, enquanto outra a mostra examinando sua aparência na tela do telefone.

A foto que mais se destacou

Naquela que é a foto de destaque do grupo, Kim é vista deitada na cama com os braços abertos e a blusa aberta. Como resultado, suas curvas e a parte superior do biquíni de grife estão em plena exibição.

“A campanha da Gucci de Kendall não tem a armadilha da sede de Kim”, escreveu um fã.

Outro acrescentou: “Kendall e Coelho Mau acabei de ter uma campanha real da Gucci agora. Kim, vamos começar a ver Kourts [sic] perspectiva.”

No entanto, um fã acusou Kim de não conseguir ficar de fora das manchetes, escrevendo: “Ela não pode deixar seus irmãos terem qualquer destaque.”

O comentário referenciado Kendall Jenner e Coelhinho Mau aparecendo em seu primeiro grande ensaio fotográfico juntos no sábado como os novos rostos da linha de viagens Gucci Valigeria.

“A última campanha da casa abraça o espírito de ‘Gucci Ancora’ como uma celebração do amor que está no centro da comunidade Gucci”, disse a casa de moda em comunicado no sábado.