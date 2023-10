Kim Zolciak e Chet Hanks ficam sedutores durante as filmagens de ‘The Surreal Life’ da MTV

Kim Zolciak certamente estava se divertindo filmando seu reality show em meio ao divórcio de Kroy Biermann … se dando bem com Chet Hanks durante a produção na Colômbia.

Várias fontes conectadas ao programa dizem ao TMZ… Kim e Tom Hanks ‘ filho estavam seduzindo um com o outro enquanto as câmeras filmavam em Medellín para o programa “The Surreal Life” da MTV.

Disseram-nos que eles realmente se deram bem, com outras pessoas na casa pensando que poderiam ter sentido sentimentos um pelo outro durante as 2 semanas de produção… pelo menos, essa era a vibração enquanto estavam sob o mesmo teto.

Não está claro, no entanto, se Kim e Chet alguma vez trocaram dígitos antes do fim do show … e não se sabe se eles mantêm contato hoje, mas uma coisa é certa – faíscas estavam voando.