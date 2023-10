Kim Zolciak e Kroy Biermann condenados a pagar US$ 230 mil em processo de cartão de crédito

As dívidas continuam se acumulando Kim Zolciak dar Kroy Biermann … eles foram condenados a pagar aproximadamente US$ 230.000 após supostamente pagarem fiança em algumas contas graves de cartão de crédito.

De acordo com documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, um tribunal na Geórgia acaba de ordenar o julgamento do Simmons Bank contra o casal afastado por US$ 226.836,22… bem como US$ 178,51 em juros, US$ 2.071,57 em taxas de execução hipotecária e US$ 1.945,31 em honorários advocatícios.