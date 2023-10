Kim Zolciak liga para o 911 e diz que não se sente segura após briga com Kroy Biermann

Kim Zolciak dar Kroy Biermann continuar a viver sob o mesmo teto – o que está começando a parecer um inferno na Terra – especialmente devido à última reclamação de Kim e à ligação para o 911.

Zolciak ligou para a polícia na Geórgia na última quinta-feira, por volta das 23h, para relatar que Kroy havia levado seus 2 celulares. Na ligação para o 911, obtida pelo TMZ, Kim diz que está no telefone residencial porque Kroy manteve seus celulares como reféns nas últimas horas.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Você não consegue ouvir Kroy ao fundo, mas Kim afirma que não se sente segura e precisa sair de casa. Ela diz que Kroy se trancou no quarto principal.

Como de costume, os 4 filhos do casal, que aparentemente continuaram a sofrer com a morte de Kim e Kroy vai e voltaestão em casa no momento do incidente – mas Kim diz que estão todos dormindo.

De acordo com o relatório policial, obtido pelo TMZ, os policiais foram até a casa e resolveram as coisas… eventualmente recuperando os telefones de Kim. A ex-estrela de “RHOA” concordou em dormir em um quarto separado com a porta trancada para manter a paz.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Policiais têm frequentado a casa do casal distante ultimamente… fomos os primeiros a publicar filmagem da câmera corporal de um incidente ocorrido em agosto, quando Kim alegou que Kroy a trancou fora do quarto com seus pertences dentro.