Kim Zolciak mandado para o porão, Kroy Biermann para o quarto principal para parar de brigas

Kim Zolciak dar Kroy Biermann finalmente listaram sua casa, e uma nova ordem judicial espera manter a paz enquanto eles ainda estão sob o mesmo teto… dando a Kim uso exclusivo do porão/suíte babá e a Kroy o quarto principal.

Novos documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, estabelecem as condições de moradia, afirmando: “Nenhuma das partes deverá entrar no espaço concedido individualmente à outra parte na residência conjugal sem permissão”. Os documentos também afirmam que compartilharão áreas comuns, como cozinha e sala de estar.

Além do mais… em um esforço para proteger os quatro filhos pequenos do casal, foi ordenado que Kim e Kroy agissem civilizadamente um com o outro, afirmando ainda: “Nenhum dos pais deve menosprezar o outro na presença ou ao alcance da voz dos filhos menores. “

Os documentos também afirmam que nenhum dos pais pode escutar enquanto o outro passa tempo com as crianças… e as crianças não podem ser usadas como mensageiras de um pai para o outro.

Embora a ordem possa parecer drástica, é certamente necessária, pois as coisas na família Zolciak/Biermann têm sido tudo menos cordiais desde que o casal pediu o divórcio.



Reproduzir conteúdo de vídeo





AGOSTO DE 2023 TMZ. com

O TMZ divulgou a história, durante um caso em que a polícia foi chamada, Kim acusou Kroy de trancando ela do lado de fora do quarto principal deles – e se recusaram a abrir a porta, mesmo para oficiais.