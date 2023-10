Kiptum quebra o recorde mundial da maratona de Kipchoge com 2.00:35 em Chicago

EUNa terceira maratona de sua vida, e com apenas 23 anos, Kelvin Kiptum entrou em grande estilo no grande Olimpo histórico das maratonas.

Ele fez isso batendo Eliud Kipchogeconsiderado o melhor maratonista da história, saiu do primeiro lugar no ranking mundial de distância, com um recorde mundial estratosférico de 2.00:35 que alcançou nas ruas de Chicago.

Kiptum tinha alertado para o seu enorme potencial em Valência no ano passado, onde se tornou o terceiro homem mais rápido da história dos 42,105 quilómetros na melhor estreia de sempre, com 2,01:53. Este ano, em abril, deslumbrou em Londres com o segundo melhor tempo da história, com 2,01:25, a apenas 16 segundos de Kipchogeo recorde mundial.

Neste domingo, em Chicago, num dia sem vento e excepcional para a corrida, Kiptum fez história, assinando no asfalto o que já era projetado pela sua juventude e potencial, que se tornaria o grande sucessor de Eliud.

Já na marca dos cinco quilômetros surgiram os primeiros problemas com os marcapassos, que não conseguiram manter o ritmo exigido por um impaciente Kiptum.

Depois de percorrer a primeira parte em 14:26, o queniano e o seu compatriota Mateiko foram os que ficaram sozinhos na liderança com uma das lebres, Ronald Kiruique pediu para ser colocado na frente para protegê-los.

Aquele trio de atletas ultrapassou a marca dos 10 km em 28:42, com uma projeção alguns segundos abaixo do recorde mundial de Kipchoge (2,01:09), embora o desafio a priori fosse apenas melhorar a marca histórica da prova (2,03:45) .

Ritmo incrível

Tal foi o ritmo frenético imposto Kiptum que a lebre se tornou praticamente apenas mais um membro do grupo sem chance de fazer seu trabalho com solvência.

Embora no dia 15 (43:09) as chances de derrubar Kipchoge no topo do ranking mundial parecessem estar diminuindo, Kiptum e Mateiko já estavam sozinhos na liderança para passar a meia maratona em 1.00:48.

No quilômetro 33, Kiptum fez uma mudança brutal de ritmo, deixando o seu compatriota para trás, para ir em busca da vitória… e do recorde mundial.

Tal como já tinha salientado em Londres, o queniano enfrentou uma segunda parte do percurso mais rápida que a primeira, pelo que os segundos que perdeu a meio da corrida conseguiu recuperar mais tarde.

Ele percorreu em 13:51 a distância entre os quilômetros 30 e 35 e foi mais rápido no segundo tempo (59:47 para 1,00:48 dos primeiros 21 quilômetros).

Com este cenário chegou ao quilómetro 40 em 1,54:23, sozinho, mas quase sem desgaste, apesar de ter percorrido apenas os 12 quilómetros finais.

Cruzou a linha de chegada, que termina com uma ligeira inclinação, em arrancada, aplaudida pelo público, para assinar um recorde mundial para a história em 2h00min35seg.

“Estava buscando o recorde do percurso, mas felizmente consegui bater o recorde mundial, que a princípio não estava na minha cabeça”, disse Kiptum, “Eu estou feliz”. O pódio foi completado por Kipruto queniano (2.04:02) e o belga Adbi (2.04:32).

Hassan, vitória e segundo melhor tempo de sempre

Sifan Hassan foi coroado na maratona de Chicago, com o segundo melhor tempo de sempre na distância (2.13:44), atrás apenas do recorde mundial de Assefa.

Depois de vencer no ano passado neste percurso, foi o queniano Ruth Chapngetich que saiu às ruas de Chicago com o objetivo de repetir o seu triunfo.

Cercada pelas lebres, ela logo assumiu a liderança, com apenas o holandês Sifan Hassan em seu encalço, que retornava à maratona um mês e meio depois de conquistar a prata e o bronze mundiais nos 5.000 e 1.500 metros respectivamente.

Na primavera, já se estreou na longa distância com uma vitória em Londres, apesar dos erros que cometeu que quase colocaram em risco o seu triunfo.

A dupla cronometrou os primeiros 10 quilômetros em 31h05, quase 50 segundos à frente dos demais favoritos e no ritmo de Assefao recente recorde mundial.

O pulso entre Chepngetich e Hassan percorreu quilômetros. A holandesa parecia vacilar, mas se recuperou para continuar alimentando um duelo mais psicológico do que de força.

Assim permaneceram até à meia maratona, altura em que a queniana (1.05:42) aproveitou a sua maior experiência nos 42,195 quilómetros para estabelecer alguma distância com Hassanque tirou o pé do acelerador.

Mas a medalhista mundial de atletismo ainda não havia dito a última palavra e voltou à carga de ultrapassagem Rute e assumir a liderança, ambos ainda com tempos projetados abaixo do recorde mundial.

A partir desse momento, foi Hassan que assumiu o comando da corrida. Ela ultrapassou seu perseguidor imediato e chegou à linha de chegada com um tempo excelente, na segunda maratona de sua carreira: 2m13s44, que também quebrou o recorde europeu de 20 anos, detido por Radcliffecom 2.15:25.