Kirk Cousins ​​​​fora pelo resto da temporada, Vikings enfrentam futuro incerto

TOs Minnesota Vikings terão que navegar pelo restante do Temporada de 2023 da NFL sem seu quarterback estrela, Kirk Cousins.

An ressonância magnética sobre Segunda-feira revelou que Primos sustentou um Aquiles rasgado durante os vikingsDomingo vitória noturna sobre o Green Bay Packers.

Jogando na última temporada de seu contrato atual Primos vinha desfrutando de uma temporada notável, liderando a NFL em passes para touchdown (16) e ocupando o segundo lugar jardas de passagem (2.057) entrando Semana 8.

A lesão ocorreu no quarto período do jogo, quando Primos tentou subir no bolso, e sua perna direita dobrou quando ele foi demitido por Empacotadores ataque defensivo Kenny Clark.

Foi uma visão dolorosa como Primos teve que ser retirado do campo, marcando a primeira lesão significativa de seu Carreira de 12 temporadas.

A temporada dos Vikings foi devastadora

Agora o Vikingsque conseguiu três vitórias consecutivas após um 1-4 início para a temporada, enfrentam incertezas.

Novato Jaren Salão entrou em cena para Primos e mostrou-se promissor em seu Estreia na NFL.

No entanto, o treinador principal Kevin O’Connell ainda não se comprometeu Salão como titular para jogos futuros.

O Vikings também pode considerar veterano Nick Mullensque está na reserva por lesão, mas deve retornar após Semana 10ou explore opções de agente livre ou negociações potenciais antes de Terças feiras prazo final.

Enquanto o Vikings enfrentaram adversidades nesta temporada e se recuperaram por vitórias, a ausência de Primosjuntamente com a contínua atuação do wide receiver Justin Jefferson lesão no tendão da coxarepresenta um desafio significativo para a equipe.

Resta saber como eles irão navegar pelo resto da temporada sem seus principais armadores.

Primos podem deixar os Vikings em 2024

Quanto a Kirk Cousins, a lesão levanta questões sobre o seu futuro.

O quarterback e o Vikings não chegou a um acordo de extensão antes da temporada, tornando 2023 último ano de seu contrato atual.

O cronograma de sua recuperação e sua capacidade de retornar ao desempenho máximo terão, sem dúvida, impacto nas negociações de seu contrato na próxima entressafra, seja com o Vikings ou em outro lugar.

Primos’ temporada terminou com ele empatado pelo NFL liderar com 18 touchdown passes e um melhor NFC 2.331 jardas de passemostrando suas habilidades excepcionais.

Agora, enquanto ele se prepara para a cirurgia e para um futuro incerto, o Vikings ficam enfrentando um caminho desafiador pela frente, com um novo quarterback pronto para assumir as rédeas enquanto se dirigem para Atlanta para Semana 9 confronto com os Falcons.