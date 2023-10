Kiss New York ABRE VAGAS para Estagiário (a), Motorista e mais!

A Kiss New York, empresa com mais de 30 anos de história e que é líder mundial em cílios e unhas postiças atua em 108 países ao redor do mundo, está contratando profissionais no mercado. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, verifique quais são as possibilidades em aberto:

Motorista – Arujá – SP – Motorista;

Estagiário (a) de Videomaker – São Paulo – SP – Audiovisual;

Estagiário (a) de Design – São Paulo – SP – Projetista;

Analista de Contas a Receber Júnior – São Paulo – SP – Contas a Pagar e Receber;

Analista de Planejamento de Demanda – São Paulo – SP – Logística;

Analista de E-Commerce B2B – São Paulo – SP – E-commerce;

Analista de Desenvolvimento de Produtos – São Paulo – SP – Categoria / Marca;

Analista de Desenvolvimento de Produtos – Cílios – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – São Paulo – SP – Marketing;

Analista de Pricing Pleno – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Kiss New York

Sobre a Kiss New York, podemos frisar que, no Brasil desde 2009, a empresa tem em seu portfólio, linhas de cuidados para as unhas, aparelhos e acessórios para os cabelos e maquiagem.

Com produtos que atendem as necessidades da mulher real e independente, a KISS New York tem como filosofia “força, modernidade, confiança, paixão e inovação“.

“Paixão é o que nos move, nos permite observar os obstáculos e desafios com um olhar diferente. Nossa energia e determinação é o que nos diferencia. Temos orgulho do que fazemos aqui na Kiss New York.“?, John Chang CEO & President.

Como se candidatar?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!