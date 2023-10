Klay Thompson revela seu próximo destino preferido com a aproximação da agência gratuita

Klay Thompsono currículo fala por si: Cinco vezes Estrela da NBAquatro vezes Campeão da NBA e um dos melhores arremessadores de três pontos da história da liga.

Desde que foi convocado para o Guerreiros do Golden State 11º lugar geral em 2011, tem sido um conto de fadas para ele e para a franquia. Eles venceram todos os campeonatos da NBA juntos, pois tem sido um relação simbiótica. Com Thompson definido para agência gratuita após a temporada 2023-2024, muitos se perguntam se Thompson buscará algo novo, talvez em um lugar onde ele seria o cara principal e fazer dinheiro máximo do contrato.

Klay Thompson permanecerá no Golden State Warriors?

Falando com Anthony Slater do The Athletic, Thompson nem está pensando nisso. Ele quer ser um Guerreiro pelo resto da carreira.

Eu não gostaria de ir para outro lugar. Jogar por uma franquia, cara? Isso é tão raro. Jogar por um clube é uma loucura. É algo realmente lendário. Até o que Udonis Haslem fez. Ele é reverenciado em Miami. Localmente. Isso é o que eu prezo. E eu estava aqui antes dos banners serem pendurados. Então, de certa forma, é o nosso bebê. Você quer aguentar. Eu simplesmente tive muita sorte de fazer parte desta franquia. Seria tão difícil me imaginar em outro uniforme.

Está claro que Thompson quer jogar cada minuto de sua carreira na NBA com o uniforme do Golden State. A equipe quer a mesma coisa. Eles negociaram Jordan Poole com a intenção de eventualmente assinando Thompson para uma extensão de longo prazo.

Embora um contrato máximo fosse bom, Thompson estava convencido de que não estou nisso pelo dinheiro.

Não vai ser nada. É verdade que ganhei dinheiro, consegui cuidar da minha família, de mim mesmo, das pessoas que amo. Mas quando comecei a jogar este jogo, nunca pensei que jogaria porque seria rico e famoso. Nunca fiz isso… Então não me preocupo com isso. Sou abençoado além da medida. Obviamente você quer aproveitar ao máximo a janela que você tem como atleta. Mas não vou deixar que isso atrapalhe a conquista de um campeonato. Quando você vencer, todo o resto estará resolvido.

Isso deveria ser música para os ouvidos dos fãs do Warriors. Thompson é o favorito dos fãs há muito tempo devido ao seu tomada de embreagem e vontade de defender com intensidade para todos os jogos. Juntamente com Stephen Curry e Draymond Verdeeles remodelaram o basquete na Bay Area.