Klay Thompson, a estrela dos Warriors, recentemente tirou um tempo fora da quadra para desfrutar de um dia relaxante com seus companheiros Lester Quinones e Donavan. Eles foram convidados para um passeio de barco por Klay, conhecido por seu amor pela água.

Klay Thompson se colocou em risco durante passeio de barco na Baía de São Francisco

No entanto, o passeio tranquilo foi criticado por alguns fãs. Durante um vídeo ao vivo no Instagram, os espectadores ficaram surpresos ao ver Klay se levantar no barco, que estava em alta velocidade. Esse movimento o colocou em risco, pois ele não estava bem preso.

Embora as vistas incríveis da área da baía de São Francisco proporcionassem um cenário ensolarado, a façanha ousada de Klay foi suficiente para manter os espectadores na ponta dos assentos.

Os Golden State Warriors estão prontos para fazer ondas

Para a próxima temporada 2023-24 da NBA, com uma contratação importante – Chris Paul, os Splash Brothers farão barulho.

Espera-se que Paul, conhecido por sua notável visão de quadra e habilidades de jogo, forme um trio dinâmico com os Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson.

Esta aquisição despertou muito entusiasmo entre os fãs do Warriors, que antecipam uma temporada repleta de trabalho estratégico em equipe.

Haverá química entre Paul, Curry e Thompson?

À medida que a temporada 2023-24 da NBA se aproxima, os fãs aguardam ansiosamente a química que se desenvolverá entre Chris Paul e os Splash Brothers. Este trio, conhecido por suas incríveis habilidades individuais e QI no basquete, promete proporcionar momentos emocionantes em quadra.

Com as habilidades de jogo especializadas de Paul, juntamente com a habilidade de tiro certeiro de Curry e Thompson, os Golden State Warriors pretendem ser uma força a ser reconhecida, pronta para fazer uma corrida profunda na próxima temporada na conferência oeste.