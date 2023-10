KNXG Crooked Sides com Joe Budden em Drake Feud

Reproduzir conteúdo de vídeo



Drake está enquadrando Joe Budden como um rapper fracassado, mas KNXG Torto diz que isso é um golpe baixo – não apenas para Joe, mas para todos os MCs que usam seus conhecimentos para comentários de hip hop.

TMZ Hip Hop se juntou ao ex-colega de banda de Joe no Slaughterhouse após a rivalidade “For All The Dogs”. Embora eles não estivessem se dando bem quando o Slaughterhouse se separou, Crooked está surpreendentemente do lado de Joe ao sentir o apoio de Drake. dissimulação corte-o tão profundamente!

Crooked reconhece JB como um pioneiro em podcasting de hip hop – ao lado do falecido Jack Combatente e encarcerado Pedra Fiscal – e diz que Joe estava no seu direito de criticar “For All the Dogs” de Drake… tanto quanto Drake tinha o direito de responder.



07/10/23 Rede Joe Budden

Drake disse a JB que suas ações são insignificantes em comparação porque ele possui um jato particular em comparação com a casa “modesta” de JB em Nova Jersey para calá-lo, mas Crook não acredita que a briga seja séria.

Crooked diz que Drake e Joe têm uma profunda admiração um pelo outro – algo que ele pode atestar pessoalmente.

Ele relembrou os dias da turnê do Slaughterhouse, por volta do início da década de 2010, e diz que Joe ouvia Drake ativamente nos ônibus da turnê. Crooked acrescenta… não há necessidade de Joe tirar a poeira de seu microfone MC daqui para frente, já que sua plataforma de podcast é poderosa o suficiente!!!