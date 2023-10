Koerich OFERECE EMPREGOS no Sul do Brasil

A Koerich, famosa rede varejista presente na região Sul do Brasil, está com ótimas opções de emprego disponíveis. Sendo assim, antes de falar mais sobre a rede, vale a pena consultar quais são os cargos e as respectivas localidades:

Vendedor de Loja – Tubarão – SC – Venda Externa;

Vendedor de Loja – Laguna e Criciúma – SC – Venda Externa;

Operador (a) de Loja Revezador – Lages – SC – Venda Externa;

Especialista de Bazar – Lages – SC – Venda Interna;

Estoquista – Criciúma – SC – Venda Interna;

Analista Jurídico – Biguaçu – SC – Advocacia Geral;

Auxiliar de Vendas (Tecnologia) – Campeche – Florianópolis – SC – Venda Interna;

Auxiliar de Vendas (Bazar) – Florianópolis – SC – Venda Interna;

Estoquista – Campeche – Florianópolis – SC – Atendimento;

Operador de Caixa – Campeche – Florianópolis – SC – Atendimento.

Mais sobre a Koerich

Sobre a Koerich, podemos destacar que trata-se de uma marca com mais de 60 anos que representa trabalho, responsabilidade social, transparência nos negócios e intensa participação associativa e comunitária.

Além disso, hoje, a empresa está atualizada com seu tempo e estreita a relação com clientes através do site na internet, dos pontos virtuais, do call center e das mais de 100 lojas que mantém em Santa Catarina, colocando em prática o slogan: “Koerich, Gente Boa, Gente Nossa”.

Por fim, conta com três gerações no dia a dia da empresa e com uma holding para a continuidade da diversificação dos investimentos, como na área financeira, tecnologia e construção civil.

Como efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Koerich, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Tudo o que você precisa fazer é verificar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



