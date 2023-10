Kourtney Kardashian canaliza Kim Kardashian em vestido Freaky Friday Met Gala

Kourtney Kardashian recriou recentemente o visual do Met Gala 2013 de sua irmã quando ela ainda estava com Kanye West e esperando North West, agora com 10 anos.

Kourtney, que agora está grávida de O bebê de Travis Baker, recriou o conjunto floral ao pé da letra, usando o mesmo ou semelhante ao icônico traje da Givenchy seguido de maquiagem e penteado idênticos, finalizando com os emblemáticos lábios vermelhos.

Kourtney Kardashian usou o mesmo vestido que Kim usou no Met Gala 2013

A grávida Kourtney postou a foto no Instagram citando “Freaky Friday” prestando homenagem ao clássico filme de troca de corpos, e os fãs gostaram.

Ao contrário do que aconteceu com Kim quando ela passou pelo famoso Met Gala escadas em 2013, as pessoas adoravam o traje de Kourtney, na época em que Kim o usava, ela foi muito criticada por ‘parecer um sofá com estampa floral’ e até foi comparada ao lendário Robin William Sra.

“Esse look de gala é o meu favorito de todos os tempos”, acrescentou um fã no Instagram, enquanto outro afirmou “amoooo isso”.

Imediatamente depois que se tornou popular, os fãs começaram a especular sobre como Kourtney ‘roubou’ a aparência de suas irmãs, alimentando a rivalidade que foi discutida no reality show Kardashians quando falaram sobre como Kourtney copiou as ideias de casamento de Kim e as recriou ao pé da letra.

“Eu me casei na Itália. Estou dizendo que você me copiou ao se casar na Itália?” Kim disse: “Quem se apresentou no meu casamento? Andrea Bocelli. Quem se apresentou no casamento de Kourtney? Andrea Bocelli.”

Ela elaborou: “Você roubou meu país de casamento e meu artista de casamento. Andrea Bocelli é meu cantor favorito de todos os tempos, mas estou copiando seu estilo de vida Dolce Vita. OK.”

“Ela roubou meu maldito vestido de gala,“, disse um usuário, relembrando o comentário confessional durante o programa.

No entanto, tudo foi divertido, já que Kim até postou a foto de Kourney em sua história no IG, adicionando três emojis de palmas à publicação.