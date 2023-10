Krayzie Bone, do Bone Thugs-N-Harmony, diz que lutou pela vida no hospital

O rapper do Bone Thugs-N-Harmony acaba de postar uma foto de sua cama de hospital nas redes sociais e está agradecendo a Deus por estar vivo.

Krayzie diz … “Só lutei pela vida, literalmente, por 9 dias seguidos. E só venci a batalha desta vez porque sei que Jeová Deus estava lutando por mim em cada passo do caminho.”

KB foi hospitalizado no mês passado depois de começar a tossir sangue… então os médicos fizeram alguns exames e descobriram uma artéria sangrando em um de seus pulmões… e ele passou pela faca duas vezes.

Quando Krayzie estava no hospital, muitas celebridades e figuras do esporte lhe desejaram o melhor… e ele disse que está grato por todas as orações.