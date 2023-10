KSI aborda a potencial luta de Jake Paul, Logan Paul diz que o atrito entre eles ‘não é uma posição muito divertida para mim’

KSI permanece indeciso sobre seu futuro no boxe depois de perder por decisão difícil para Tommy Fury no início deste mês.

O YouTuber e influenciador de 30 anos não voltou à academia desde a luta do Fury, mas não necessariamente fechou a porta para outra luta. Por enquanto, ele está apenas aproveitando o intervalo de uma intensa agenda de treinos.

“No momento, sinto que me aposentei”, disse KSI no Logan Paul’s Impulsivo podcast. “É estranho. Não treinei desde a luta. Eu simplesmente aproveitei minha vida. É estranho. São todas essas coisas que eu faria normalmente e posso relaxar.

“Acho que, por enquanto, estou apenas me divertindo. Sim, veremos [about fighting again]. Minha namorada amou [the time off]. Ela fica tipo, ‘Ele finalmente voltou!’ Podemos ir ao restaurante e comer, e ele come qualquer coisa! Podemos sair de férias. Podemos vibrar.

Se ele voltar a lutar novamente, KSI sabe que o confronto marcante na mente de todos continua sendo o confronto contra Jake Paul. A rivalidade deles só se intensificou nos últimos meses, especialmente depois que Paul criticou KSI por agir como o “pior perdedor do mundo” após sua luta com Fury.

O desdém que eles compartilham apenas parece aumentar o interesse nesse possível confronto, e KSI sabe que há muita coisa em jogo nessa luta.

“É uma luta enorme, especialmente porque o ego está em jogo”, disse KSI. “Nem mesmo dinheiro, fama, tanto faz. É o ego. É orgulho. Quem será o YouTuber que cairá? É por isso que todo mundo pensa: ‘Eu preciso disso’”.

Por mais que o mundo queira ver KSI vs. Jake Paul, definitivamente há uma pessoa que preferiria que isso nunca acontecesse: Logan Paul.

Embora eles compartilhassem sua própria rivalidade em duas lutas anteriores, Logan acabou se tornando amigo de KSI, e mais tarde eles começaram um negócio juntos após lançarem o Prime Energy Drink.

Agora, o Paul mais velho está quase preso como o homem do meio.

“Eu ficaria bem com [that fight] não está acontecendo”, disse Paul. “Minha única coisa é que não amo o quanto você e Jake não gostam um do outro. Não é uma posição super divertida para mim. Há muita coisa em jogo. Estou lhe dizendo que é impossível [for that fight to happen].”

Apesar dos obstáculos potenciais, KSI ainda poderia colidir realisticamente com Jake Paul no ringue e talvez isso acabasse com sua rivalidade – muito parecido com o que aconteceu para desencadear uma amizade com Logan Paul.

“Há uma maneira de resolver o problema da carne bovina”, brincou Paul. “Infelizmente é através de uma briga que vai acabar empatada, e depois outra briga onde um deles perde por um ponto, e aí eles abrem uma empresa de bebidas.”