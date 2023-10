KSI e Derek Brunson abrem como favoritos nas apostas para ser o oponente de Jake Paul em 15 de dezembro

Os oddsmakers acreditam que KSI é o próximo adversário mais provável para Jake Paul.

Na segunda-feira, Paul anunciou nas redes sociais que retornará aos ringues de boxe no dia 15 de dezembro, mas não anunciou onde será a luta nem quem enfrentará. Mas de acordo com as linhas de aposta, o adversário não identificado não será outro senão KSI.

Na segunda-feira, SportsBetting.ag divulgou probabilidades para 14 lutas como o possível próximo adversário de Paul, colocando KSI como o claro favorito em +200, com o ex-peso médio do UFC Derek Brunson chegando em um surpreendente segundo lugar em +300. Dillon Danis (+500), Tommy Fury (+600) e Mike Perry (+800) completam o resto dos cinco primeiros, antes de entrarem em adversários substancialmente menos prováveis ​​como Jorge Masvidal (+1200).

Paul e KSI vêm provocando uma possível luta um contra o outro há anos, no entanto, KSI acabou de lutar contra Tommy Fury na semana passada no Misfits PRIME, perdendo na decisão da maioria e, portanto, pode não estar disposto a fazer uma reviravolta rápida. Enquanto isso, Paul enfrentou recentemente Nate Diaz, vencendo por decisão majoritária em sua tão esperada luta de boxe em agosto.

Confira a lista completa de probabilidades de apostas para o próximo oponente de Paul abaixo. Todas as probabilidades são atuais no momento da redação deste artigo.