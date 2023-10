Kyle Richards diz que iniciou a separação de Mauricio Umansky

Kyle Richards está revelando que ela iniciou o rompimento com Maurício Umansky … e diz que vê-lo de mãos dadas em um jantar com seu parceiro ‘DWTS’ foi muito doloroso.

A estrela de ‘Real Housewives’ falou sobre o estado de seu casamento no programa “Watch What Happens Live” de quarta-feira … andaimes Andy Cohen tudo sobre a vida depois de se separar do marido há 27 anos – principalmente, dizendo que a separação foi ideia dela.