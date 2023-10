Kyle Shanahan fala sobre a provocação da camiseta de Kittle no jogo 49ers-Cowboys

EUNo que se esperava que fosse um jogo emocionante na noite de domingo, o São Francisco 49ers derrotou de forma convincente o Dallas Cowboys. No entanto, não foi apenas o placar de 42-10 que ganhou as manchetes, mas sim uma declaração ousada feita pelo tight end do 49ers. George Kittle.

Durante o jogo, Gatinho revelou brevemente uma camiseta sob sua camisa que dizia provocativamente: “F * ck Dallas”. Este ato não só jogou mais combustível no já ardente 49ers-Cowboys rivalidade, mas também levou muitos a questionar a adequação disso.

Quando questionado sobre sua reação, 49ers treinador Kyle Shanahan aparentemente minimizou o incidente. “Não muito”, disse Shanahan, comparando isso a George Kittle paixão pelo entretenimento ao estilo WWE. “Apenas sorri para isso”, acrescentou.

No entanto, este episódio não foi encarado levianamente no Vaqueiros acampamento. Linebacker estrela Micah Parsons foi rápido em comentar, o que por sua vez gerou uma resposta do 49ers‘receptor amplo, Deebo Samuel. Samuel deu a entender que uma potencial revanche pós-temporada pode ser ainda mais dominante para os 49ers do que o encontro de domingo.

A rivalidade Cowboys-Niners continua a crescer

A troca de idas e vindas mostra a rivalidade profunda entre essas duas franquias históricas. Embora a brincadeira possa ser vista como inofensiva por alguns, ela inegavelmente aumenta o risco para possíveis confrontos futuros. Essas histórias, embora emocionantes para os fãs e a mídia, às vezes podem ser facas de dois gumes para as equipes. Eles podem servir como momentos dominantes ou como distrações indesejadas. Treinador Shanahanembora publicamente indiferente, poderia desejar em particular que essa controvérsia sobre camisetas nunca ocorresse.

Com o NFL No decorrer da temporada, ambas as equipes terão muito o que fazer. Mas se eles se encontrarem novamente nos playoffs, a expectativa será a mais alta de todos os tempos. A revanche seria, sem dúvida, duradoura.