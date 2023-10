Kyler Murray compartilha postagem enigmática no IG depois que os Cardinals perdem o quarto jogo consecutivo

Cardeais do Arizona quarterback Kyler Murray acessou o Instagram Stories no domingo, após a quarta derrota consecutiva de seu time em 2023 NFL temporada com uma postagem enigmática sugerindo que ele poderia voltar mais cedo do que o esperado.

Os Cardinals agora têm um recorde de 1-6 até a Semana 7, enquanto Murray se prepara para retornar da lista de incapazes físicos (PUP). O QB já começou a fazer repetições com o time titular, mas ainda deve perder pelo menos mais dois jogos.

Josh Dobbs não pode comprar sua própria camisa na loja do time do Arizona CardinalsJosh Dobbs/TikTok

“Tu me manques”, Murray legendou sua foto do topo de uma montanha.

A legenda em francês significa “Estou com saudades”. Murray, de 26 anos, claramente sente falta de jogar futebol ao mais alto nível e provavelmente quer estar em campo, mas o time ainda não vai permitir.

Cardinals perdem para Seahawks

Depois de perder para o Seattle Seahawks no domingo da Semana 7, os Cardinals devem estar se perguntando se vale a pena arriscar ativar Murray.

A temporada parece ter acabado para o Arizona e agora pode ser o momento perfeito para reconstruir o time, começando com a troca de Murray.

QB reserva dos Cardinals Josh Dobbs começou a temporada jogando bem, mas continuou caindo a cada semana.