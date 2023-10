Kylie Jenner envia mensagem aos seguidores em meio ao ódio online por expressar apoio a Israel

Tele guerra em Israel conseguiu polarizar o mundo entre as pessoas que apoiam a Palestina e as que apoiam Israel. No entanto, estes tipos de conflitos que envolvem religião nunca foram tão pretos e brancos. Todos, excepto os extremistas, concordam que qualquer tipo de violência é inaceitável, especialmente contra civis. Kylie Jenner decidiu expressar o seu apoio ao povo de Israel com esse sentimento, mas aqueles que apoiam a Palestina atacaram-na e pressionaram-na a apagar a sua publicação no Instagram. Jenner estava ecoando os sentimentos da irmã Kim Kardashian em relação àqueles que foram mortos em Israel, mas o ódio online foi duro contra ela.

Iron Dome interceptando foguetes do Hamas no céu de Israel – Vídeo

Depois de deletar sua postagem, Jenner decidiu fazer outra onde sentisse a necessidade de expressar que não estava necessariamente tomando partido. Isto é o que ela escreveu em suas histórias no Instagram: “Meu apelo à ação hoje, algo que todos nós podemos fazer, é simplesmente estender a mão para seus amigos, colegas e aqueles em sua comunidade que estão sofrendo. , verifique como eles estão e diga que você os ama. Peço também que, em tempos difíceis como estes, não julgue quem está ou não se manifestando, porque todos deveriam ter permissão para lidar com momentos de crise da maneira que eles se sentem mais confortáveis, seja em particular ou publicamente.”

Celebridades como Kylie Jenner costumam ser criticadas por isso

Existem muitos exemplos de outras celebridades como Kylie Jenner que estão recebendo esse tipo de reação por postar apoio a um lado ou outro. Em uma questão tão sutil que é quase impossível de resolver. Pessoas famosas que expressam suas opiniões sempre serão criticadas por tomarem partido. Isso não significa que eles tenham que ficar quietos e não dizer o que sentem. Significa apenas que precisam de compreender que expressar qualquer coisa sobre este conflito irá sempre levá-los a ser castigados pelo lado que se opõe à sua opinião. Há um clipe engraçado do ‘The Daily Show’ de Jon Stewart, de nove anos atrás, que descreve perfeitamente esse sentimento. Elon Musk republicou em sua conta X.