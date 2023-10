Edesde então Kyrie Irving parecia apoiar um documentário anti-semita sobre a Amazon, o mundo inteiro se voltou contra ele por um tempo. Isso não é muito parecido com o que aconteceu Kanye West porque Kyrie Irving pediu desculpas imediatamente por qualquer dano causado por suas ações. Isto resultou em Nike rompendo seu relacionamento com o Dallas Mavericks star e Kyrie estavam livres para assinar um novo contrato de patrocínio com qualquer outra marca que quisesse. Seus agentes acreditaram que ir para uma empresa de vestuário chinesa era uma boa ideia, eles desembarcaram em ANTA e Irving acaba de ser anunciado como seu Diretor de criação. Mas a que custo? A Rolling Stone acaba de publicar um artigo de sucesso que prova que Kyrie Irving está ligado a uma empresa que tem acusações de violações de direitos humanos contra Muçulmanos Uigures na China.

Agente de Kyrie Irving responde ao hit da Rolling Stone

Agora isso Kyrie Irving foi nomeado executivo desta empresa chinesa que está ligada a violações dos direitos humanos. Pedra rolando expõe o fato de que Irving sempre se considerou um lutador pela liberdade e destacou o absurdo de sua posição recente na ANTA. No entanto, há também um ponto importante a ser levantado sobre a Rolling Stone. Uma publicação que costumava estar na vanguarda do jornalismo e de novas lideranças levou-os ao caminho da propaganda. Ainda em julho, o Canadá investigou a NIKE (ex-patrocinadora de Kyrie) pelas mesmas acusações que a ANTA tem contra eles. Mesmo assim, publicações como a Rolling Stone não escreveram nenhuma peça de sucesso.

Depois que o golpe se espalhou como fogo, o representante de Kyrie Irving emitiu a seguinte declaração: “Em primeiro lugar, tanto Kyrie Irving quanto a ANTA se posicionam firmemente contra as violações dos direitos humanos. As alegações em torno do envolvimento da ANTA em tais práticas são gravemente preocupantes. No entanto, a ANTA tem esclareceu consistentemente que seus fornecedores estão proibidos de usar trabalho forçado ou involuntário em qualquer parte de seus processos de fabricação. Instamos a mídia e o público a abordar este assunto com justiça e nuances, abstendo-se de perpetuar narrativas tendenciosas ou infundadas. A associação de Kyrie com A ANTA busca aprimorar o lado criativo do basquete e elevar talentos emergentes. Continuamos comprometidos com práticas comerciais éticas e estamos sempre abertos ao diálogo informado e construtivo.”