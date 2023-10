Kysre Gondrezick ainda ‘desaparecido’ após suposta agressão do namorado Kevin Porter Jr.

Cnão ouvi muito de WNBA jogador Kysre Gondrezick desde que ela foi levada ao hospital depois de ter sido supostamente agredida por Jogador da NBA, Kevin Porter Jr..

Porter foi preso por volta das 18h30 depois de supostamente atacá-la em um quarto de hotel em Nova York em 11 de setembro. Gondrezick várias vezes e colocou as mãos em volta do pescoço dela.

Quando os policiais chegaram, encontraram-na com um corte no rosto e sofrendo de dores no pescoço. Os promotores dizem que o ataque a deixou com uma vértebra fraturada e um corte profundo acima do olho direito.

Gondrezick desde o ataque

Desde o ataque, Gondrezick se manteve discreto. A única notícia sobre o incidente veio através de seu advogado, Roberto Hantmanque falou ao The Post dias após o suposto incidente.

“A Sra. Gondrezick deseja expressar seu profundo agradecimento pelo apoio e orações do público”, disse ele ao canal.

“Em relação à nossa cliente, muito do que foi escrito na imprensa atribuindo-lhe declarações é enganoso e impreciso. Ela não concedeu nem divulgou quaisquer declarações por sua própria vontade.

“Ela pede a todos que respeitem sua privacidade e evitem especulações sobre o que ocorreu e evitem divulgar quaisquer declarações enganosas sobre o Sr.

“Ela pede que a imprensa e todos os funcionários se abstenham de qualquer julgamento e especulação sobre este assunto, que será corrigido de forma adequada e íntegra. Obrigado!”

O comunicado pedia que todos respeitassem Gondrezickprivacidade, com o jovem de 26 anos optando por ficar fora dos holofotes desde então.

Ela não postou nada em suas contas de mídia social desde então e também não excluiu nenhuma das postagens do X (Twitter) que incluem Porter.

Quanto a Porter, o Foguetes Houston disseram a ele que ele não pode estar com a equipe de forma alguma após sua prisão por violência doméstica.

“As acusações contra ele são profundamente preocupantes“, gerente geral do Rockets Rafael Pedra disse no media day da equipe na segunda-feira. “Voltando algumas semanas, assim que ouvi as acusações, informei seus representantes que ele não poderia fazer parte do Houston Rockets.

“Eles entenderam, e ele não esteve com a equipe ou perto dela, nem teve qualquer interação com a equipe desde então e não estará no media day hoje ou no campo de treinamento.”