Kysre Gondrezick, ex-namorada de Kevin Porter Jr., afirma que ele não quebrou uma vértebra no pescoço nem a agrediu

Kevin Porter Jr. foi negociado terça-feira a partir do Foguetes Houston para o Trovão da cidade de Oklahoma junto com duas futuras escolhas de segunda rodada do draft, uma escolha de 2027 e uma de 2028, em troca de Victor Oladipo e Jeremiah Robinson-Earl. A equipe de Oklahoma, de acordo com fontes da ESPN, está planejando cortar o atacante de 23 anos, de 1,80 metro, cujo futuro na NBA é desconhecido devido a seus problemas não esportivos.

O antigo Foguetes jogador também ganhou destaque porque sua namorada, jogadora da WNBA Kysre Gondrezick, afirmou que não havia sido espancada em um incidente envolvendo o casal no último dia 11 de setembro, no Millennium Hilton, em Nova York. Porter foi preso por isso.

Os promotores disseram inicialmente durante a acusação do jogador que o suposto ataque causou Gondrezick sofrer uma fratura na vértebra do pescoço e um corte profundo no olho direito. Nesta segunda-feira, os promotores de Manhattan retiraram uma das acusações de agressão contra Porteiroreconhecendo que tal fratura não ocorreu durante a suposta agressão.

Kevin Porter Jr., do Houston Rockets, é preso por suposta agressão à namoradaRoberto Ortega

A jogadora garantiu ao New York Post que o namorado não havia batido nela e que as acusações contra ele eram falsas. Porteiro ainda enfrenta acusações de estrangulamento de segundo grau e agressão de terceiro grau. Ele se declarou inocente dessas acusações.

Prorrogação do contrato não garantida por seu histórico

Quer ele seja condenado ou não, PorteiroO futuro de Na NBA parece muito sombrio devido ao seu histórico. O atacante assinou uma prorrogação de contrato de quatro anos no valor de 82,5 milhões de dólares na última temporada, embora o contrato esteja apenas parcialmente garantido devido ao seu histórico de problemas extraesportivos.

Ele já foi suspenso por problemas de conduta em sua única temporada na USC. Ele foi então selecionado em 30º lugar geral no draft de 2019. Seu ano de estreia foi passado com o Cavaleirosmas não integrou a equipa no ano letivo seguinte por motivos pessoais.

Depois de uma discussão aos gritos quando seu lugar no vestiário foi transferido, ele foi negociado de Cleveland para Houston. Em 2020, também foram encontradas maconha e uma arma carregada em seu carro e, em 2021, ele recebeu multa de 50 mil dólares por descumprir as regras de saúde relativas ao COVID 19 e visitar um clube de strip.