Lacey Evans surpreende seus fãs com uma postagem de topless para seus inimigos, que seus fãs apreciam

Lacey Evans permanece ativa em suas redes sociais após sair WWE em agosto, após sete anos, durante os quais ela não conseguiu vencer um campeonato, mas se tornou uma estrela nas redes sociais.

Com 1,4 milhão de seguidores em sua conta do Instagram, ela mima seus fãs com imagens sensuais e outras onde compartilha suas dia a dia.

Desde o anúncio da sua saída da WWE, a jovem de 33 anos, também conhecida como Macey Estrella, está agora focada em ser criadora de conteúdos. Na época, havia rumores de que estaria no OnlyFans, mas ela implementou uma opção de pagamento em sua página ‘limitlessmacey.com’, onde ela cobra US$ 5,99 por mês.

Além de passar mais tempo com a família, Evans/Estrella administra uma cafeteria e mantém suas redes sociais ativas para divulgar seus conteúdos exclusivos, onde ocasionalmente surpreende com fotos como a que compartilhou neste fim de semana em topless com uma mensagem aos seus detratores.

“Você nunca será criticado por alguém que está fazendo mais do que você… dê a eles algo para conversar”, escreveu Evans ao lado de um emoji de beijo.

Lacey Evans não descarta ingressar na AEW

Evans/Estrella participou do podcast Road Trip AFTER HOURS com Teddy Long e Mac Davis, e embora ela tenha reconhecido que sua saída da WWE foi porque depois de sete anos de trabalho ela percebeu que não era talhada para correr em tapetes vermelhos, embora ela não descartou retornar ao ringue, mas em AEW.

“Não vou dizer não, mas Deus ajude o filho da puta que tenho em mãos se o fizer”, disse Evans/Estrella em uma declaração explosiva, que seguiu a possibilidade de que a AEW pudesse ter uma abordagem mais flexível. agenda do que ela tinha na WWE.

“Com certeza. Sou durão como o inferno, sou uma garota durona. Provavelmente foi minha culpa ao solicitar minha libertação, não tenho ressentimentos em relação à WWE, está tudo ótimo. Esse estilo de vida é para pessoas que, quando mantêm isso título acima de suas cabeças, é isso que os faz se sentir importantes ou sentir que realizaram algo.

“Para mim, poder fazer comida para meus filhos ou cozinhar para meu marido, isso para mim vale seu peso em ouro.”