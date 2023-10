Ladrão de chinelos de rubi do ‘Mágico de Oz’ confessa tudo e se declara culpado

Um homem de Minnesota que aparentemente não distinguia o certo do errado agora distingue bruxa de bruxa… porque ele está prestes a confessar que roubou os chinelos vermelho rubi de Dorothy.

Os sapatos – centrais na trama de “O Mágico de Oz” – ficaram guardados no Museu Judy Garland, em sua cidade natal, Grand Rapids, Minnesota, até 2005, quando alguém os roubou. Foi um caso grande o suficiente para o FBI intervir, e os federais recuperaram os sapatos em 2018.

O advogado de Martin, Dane DeKreydiz seu cliente – que está com a saúde debilitada – decidiu confessar e confessar: “Acho que Terry está enfrentando sua própria mortalidade e acho que quando as pessoas estão chegando a esse ponto em suas vidas, elas cortam as gentilezas e falar peru.”