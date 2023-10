Lakers derrotam Suns na primeira batalha oficial entre LeBron James e Kevin Durant em anos

Tele Los Angeles Lakers (1-1) derrotou o Fênix Sóis (1-1) Quinta à noite na Crypto.com Arena na primeira batalha oficial entre Lebron James e Kevin Durant desde dezembro de 2018. Eles se enfrentaram na pré-temporada na semana passada, mas desta vez foi para valer.

James, 38, assumiu o comando da disputa na reta final do quarto período para selar uma vitória em casa por 100-95. Ele quase fez um triplo-duplo com 21 pontos, nove assistências e oito rebotes.

LeBron James x Nikola Jokic? A carne Nuggets-Lakers continuaParker Johnson

Durant, 35, e James se abraçaram após o jogo em um sinal de respeito entre dois veteranos lendários.

KD não tinha companheiros de equipe Devin Booker ou Bradley Beal no chão com ele contra o Lakers depois que ele e D-Book derrotaram o Guerreiros do Golden State em 2023-24 NBA abertura da temporada terça-feira.

Durant terminou a partida com 39 pontos, a melhor marca do jogo, superando o restante dos titulares de seu time combinados.

Anthony Davis se recupera em grande estilo

Estrela do Lakers Antonio Davis recebeu muitas críticas depois de ficar sem gols no segundo tempo de uma derrota para o Nuggets de Denver na abertura da temporada.

Davis, 30, se recuperou muito bem com 30 pontos e 12 rebotes, o recorde do time, além de três bloqueios e três roubos de bola. Ele também marcou quatro lances livres nos segundos finais do quarto período para congelar o jogo e garantir a vitória.

Austin Reaves e D’Angelo Russell combinados por 24 pontos, enquanto Príncipe Taurino registrou uma estatística em branco, exceto por um roubo, em 18 minutos de ação.

Lakers visitam o Reis de Sacramento no domingo, enquanto o Suns recebe o Jazz de Utah um dia antes.