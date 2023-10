Lakers querem que Anthony Davis faça mais três – adicionando outra dimensão ao ataque de Los Angeles

ÓNa terça-feira, surgiu um clipe de Los Angeles Lakers homens grandes Antonio Davis e Madeira Cristã fazendo arremessos de três pontos na prática. A dupla estava tentando derrubar três do canto – e no clipe, Davis converteu todas as suas três tentativas de longo alcance.

Garantido, NBA os jogadores às vezes usam a prática para experimentar arremessos e truques que muitas vezes não entram em jogos competitivos. Mas de acordo com Lakers treinador Presunto Darwin, O quer que Davis – uma das maiores estrelas do basquete – acrescente um arremesso confiável de três pontos ao seu arsenal nesta temporada e dê aos treinadores adversários mais uma dor de cabeça no planejamento do jogo.

Seis tentativas por noite

Falando depois do Lakers completou o treino na terça-feira, presunto revelou aos repórteres quantas cestas de três pontos ele deseja Davis tentando – e é um grande salto para um jogador que nunca tentou mais de 3,5 três por noite em seus 11 anos no NBA.

“Eu o quero, se ele puder – sei que ele não fará isso, mas talvez ele me choque – mas pedi para ver seis tentativas de 3 pontos por jogo”, disse Ham. “Três por metade, pelo menos. Eu não colocaria isso nele se não achasse que ele era capaz.”

Há muito tempo que Davis prefere jogar como atacante em vez de pivô – e na NBA de hoje, isso significa que ele precisa ser capaz de espaçar a quadra, ameaçando além do arco. Davis é um arremessador de 30% na carreira em arremessos de três pontos, e se Ham conseguir aprimorar esta área do jogo de Davis, o Lakers será um pesadelo de confronto, já que o oito vezes Todas as estrelas já é um jogador de 25 pontos por jogo.

Um problema de cobertor curto?

No futebol, existe uma analogia comum que compara o equilíbrio entre ataque e defesa a um cobertor curto. Concentrar-se demais na pontuação afetará a estrutura da equipe e a deixará vulnerável defensivamente, enquanto dedicar muitos recursos à defesa deixará a equipe muito estagnada no ataque.

O Lakers poderiam enfrentar sua própria versão deste problema em sua busca para desbloquear mais Davisé o jogo ofensivo. O quatro vezes Totalmente NBA a seleção ganhou a reputação de ser uma das forças defensivas mais terríveis do basquete profissional, e um papel que o afaste do aro pode ter um efeito negativo sobre Os anjos.

No entanto, convertê-lo em um quatro que alonga o solo pode prolongar a carreira de Davis, propenso a lesões – especialmente importante porque Lebron James se aproxima do fim dele. Davis, de 30 anos, nunca disputou mais de 75 partidas na temporada regular em uma temporada e disputou mais de 60 partidas pela última vez em 2019/20 – a última temporada do campeonato do Lakers.