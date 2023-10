Lamborghini de Leonardo DiCaprio do ‘Lobo de Wall Street’ à venda

O icônico Lamborghini Leonardo Di Caprio dirigiu no filme de sucesso de 2013, “O Lobo de Wall Street”, está à venda… e pode ser seu – se você tem uma tonelada de dinheiro para gastar.

O primeiro e único passeio do 25º aniversário do Lamborghini Countach de 1989 se juntará à programação da Bonhams|Cars para o ‘On the Grid: The Abu Dhabi Auction’ no próximo mês… sendo exibido pela primeira vez desde sua estreia na tela grande.

Está sendo oferecido por uma estimativa de US$ 1,5 milhão a US$ 2 milhões… e está na condição “como filmado”, o que significa que está um pouco surrado… mas esse desgaste foi preservado por uma década – atuando como uma cápsula do tempo para Martin Scorsesefilme.



Bonhams | Carros

Ele tem portas de tesoura e um acabamento elegante – o Hero Car é apenas um dos 658 carros já produzidos na linha de comemoração do 25º aniversário.

Os fãs terão dificuldade em esquecer a participação de Leo no filme… mais notavelmente, ela aparece na cena em que o personagem do ator, Jordan Belfortexagerei um pouco com os quaaludes.

Devemos observar – a produção também alugou um segundo Lambo durante as filmagens para servir como carro reserva – mas aquele só ficou na tela por alguns segundos… então aquele que está à venda é o verdadeiro negócio.

O sortudo comprador também ganhará uma fantasia que Leo usou nas cenas com o carro, uma cadeira de diretor e uma ripa – ambas assinadas por Scorsese, Leo e Margot Robbie – alguns moletons da equipe e DVDs do filme e cartas de autenticidade.