Lançamento do filme ‘Magazine Dreams’ de Jonathan Majors foi cancelado indefinidamente

Jonathan Majors deveria ter um filme movimentado pelo Oscar este ano – mas isso não está acontecendo agora, porque a pausa da Disney … isso em meio ao seu julgamento de agressão pendente.

O drama de fisiculturismo do ator, “Magazine Dreams”, foi retirado indefinidamente pela Mouse House… que deveria lançar este filme sob sua subsidiária Searchlight Pictures no início de dezembro. A partir de agora, porém, a data de lançamento do filme foi alterada para “não definida”.

O momento não é nenhuma surpresa, considerando que o julgamento criminal de JM foi agendado para começar em novembro 29 … apenas uma semana antes de “Magazine Dreams” ser originalmente definido para sua estreia. Considerando que a Disney não sabe como as coisas irão no tribunal – eles estão apostando nele.

Estranhamente… eles prosseguiram com a segunda temporada de “Loki”, que apresenta fortemente Majors – e que recebeu ótimas críticas ultimamente, especialmente por sua atuação como Kang.

O cara se encontra no limbo no momento – por um lado, a Disney parece tê-lo apoiado ao não substituí-lo no MCU e ao apresentar “Loki” sem problemas… mas por outro lado, eles ‘ estamos desacelerando seu papel em um filme que foca apenas nele como estrela.

Claro, há o greve de atores que está em andamento – então isso também pode estar contribuindo para isso.

Turvar ainda mais as águas, é claro, foram todas as reviravoltas no próprio caso de Majors… incluindo o fato de que o NYPD prendeu sua acusadora/ex-namorada, Grace Jabbari, sob suspeita de agressão – embora o escritório do promotor de Manhattan diz que não está processando.

Em outras palavras, sua prisão não significará nada – e provou ser uma atitude muito estranha da polícia… mostrando que eles simplesmente não estão na mesma página que o promotor de lá.

Enquanto isso, a promotoria adicionou munição extra aparente ao seu baú de guerra de evidências – lançando uma Relatório da polícia do Reino Unido de suposta DV na Inglaterra… sugerindo que uma outra mulher também acusou JM de violência. Os detalhes desse suposto incidente, no entanto, não são claros.

Então, há todos aqueles fotos/vídeos de vigilância de Jabbari na noite de … parecendo muito bem depois de supostamente ter sido brutalizado. Como dissemos, a coisa toda foi estranha como o inferno.